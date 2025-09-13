キングジムの電子メモ「Boogie Board(ブギーボード)」から、機能とデザイン性を高めた8.5インチサイズの新モデル「BB-20」が2025年9月26日から登場します。発売に先駆けてBB-20を借りることができたため、進化したデザイン性を確認しながら実際にメモ書きしてみました。BB-20 | ブギーボード | KINGJIMhttps://www.kingjim.co.jp/sp/boogieboard/bb20.htmlBB-20のパッケージ。BB-20は白、黒、青から選べます。パッケージから取り出