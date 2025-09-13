キングジムの電子メモ「Boogie Board(ブギーボード)」から、機能とデザイン性を高めた8.5インチサイズの新モデル「BB-20」が2025年9月26日から登場します。発売に先駆けてBB-20を借りることができたため、進化したデザイン性を確認しながら実際にメモ書きしてみました。BB-20 | ブギーボード | KINGJIMhttps://www.kingjim.co.jp/sp/boogieboard/bb20.htmlBB-20のパッケージ。BB-20は白、黒、青から選べます。パッケージから取り出
ランキング
- 総合
- 国内
- 政治
- 海外
- 経済
- IT
- スポーツ
- 芸能
- 女子
- 1. 通夜に偽物参列 ATSUSHI怒り吐露
- 2. 2歳児が重体 運転手が行方不明
- 3. 置き配「開錠の共通化」へ
- 4. 誘拐か 男の配信中に視聴者通報
- 5. アメトーーク「粋な計らい」話題
- 6. 痴漢に遭った女性が自ら男を逮捕
- 7. 田中希実 まさかの予選敗退
- 8. 日本人が嫌いに...中国SNSで反響
- 9. 男性死亡 屋根が抜け7m下に転落
- 10. TENGAに転職「殺す」と親大反対
- 1. 2歳児が重体 運転手が行方不明
- 2. 置き配「開錠の共通化」へ
- 3. 誘拐か 男の配信中に視聴者通報
- 4. 痴漢に遭った女性が自ら男を逮捕
- 5. 男性死亡 屋根が抜け7m下に転落
- 6. スラダン聖地 子と車が接触事故
- 7. 昼食会の首相 悠仁さまに失礼か
- 8. 生徒が収穫した米を横領 賛否
- 9. はしか患者がSAを利用 注意喚起
- 10. 悠仁さま 海外で不穏な報じ方
- 1. 日本人が嫌いに...中国SNSで反響
- 2. カーク氏射殺事件 妻が涙の会見
- 3. 薫製肉と3種のチーズが濃厚な味で迫ってくるすき家の「マンハッタンデラックスカレー」を食べてみた
- 4. 米活動家射殺 容疑者は22歳
- 5. 欧州人が中国車を買うのを好む訳
- 6. 無料でPC画面やウェブカメラの映像を録画・配信できるChrome拡張機能「Vimeo Record」レビュー
- 7. 銅板で焼いた「サクッ」「ふわっ」「もちっ」な絶品フレンチトーストと「フレンチトーストにあう」というペルシャンアイスティーを老舗喫茶店「Cafe Aaliya」で食べてきた
- 8. とろとろのモッツァレラチーズと酸味あるトマトスープがやわらか牛肉に絡む「チーズ尽くしのガーリックトマト牛鍋定食」をテイクアウトで食べてみた
- 9. 女性に性転換し「妊娠」 インフルエンサー「虚偽」認める／台湾
- 10. レイニー・ヤン、台湾スリラー映画で母親役に挑戦 役の影響で不眠に
- 1. 食パン専門店 まさかの大量閉店
- 2. Uber新制度「フラットレート」
- 3. ｢献体された遺骨｣を並べる医学生に見えた景色
- 4. クリエイター必見 リコーとのコラボコンテスト開始
- 5. セダン型タクシー 近い将来消滅?
- 6. 浅草銘菓｢雷おこし｣36歳社長が乗越えた危機
- 7. 「カイコ入りハンバーガー」で食料危機を解決!?表参道に店舗オープン
- 8. ムーラン失敗 ディズニーの誤算
- 9. 「お〜いお茶」桜の植樹と保全に貢献 お花見気分の新パッケージで寄付活動 伊藤園
- 10. 伊藤忠の社長交代 焦りの表れ?
- 11. またも｢サイレント引退｣東京メトロ7000系の足跡
- 12. 極楽湯ＨＤは急反落、第三者割当増資発表で希薄化懸念
- 13. コロナ前に早期退職に応募した2万人が直面している「内定獲得率1%の地獄」…IT使えない、給料高い、プライド高い「退職金食いつぶす日々」
- 14. ＩＨＩの今期は一転営業赤字に転落へ、航空機エンジンの追加検査で費用発生
- 15. 60代前半の父親が死んでこみ上げた安心感…40代女性が就職しても結婚しても逃げられなかった毒親の支配
- 16. 東大受験で「明暗」学生の特徴
- 17. 北朝鮮のミサイル発射で政府関係者 短距離ですでに落下とみられる」＝ＮＨＫ
- 18. コカ・コーラ 冷淡対応は正しい?
- 19. TOPIX先物テクニカルポイント（10日夜間取引終了時点）
- 20. 「MARCH卒大量採用」嫌な既視感
- 1. LINE重くなる原因「冷蔵庫理論」
- 2. ソースネクストが国内独占販売する空気清浄機「Molekule Air Mini+」を写真と動画で紹介！分子を分解する独自フィルターで空気を浄化【レポート】
- 3. 5GやeSIM、FaliCa、防水、画面下カメラに対応した楽天モバイルスマホ「Rakuten BIG」の外観や同梱物、基本機能を写真で紹介【レビュー】
- 4. インテリアとゲームのコラボが等身大の迫力を演出 イースや空の軌跡がインテリアカーテンになる
- 5. Intel CPUの10年分の進化を数値で徹底的に比較するとこうなる
- 6. エレン先生のアニメOPパロディ、英語教科書キャラの意外な展開続く。
- 7. iPad Pro / Airをパソコン代わりに使う。Zip(圧縮)ファイルはどうやって作る？：iPad Tips
- 8. Ankerのロボット掃除機がAlexaに対応 約1.5倍の吸引力にアップした「Eufy RoboVac 15C Max」販売開始
- 9. 組み立て15分で12人収容可能な「ゲルテント」先行販売31万円で購入可能
- 10. 闇サイト「シルクロード」に関連する1000億円相当のビットコインを何者かが移動したことが判明
- 11. AMDのZen 3アーキテクチャCPU「Ryzen 5000」シリーズがついに発売、Intelの第10世代Core i9との比較レビューが登場
- 12. PCショップのアーク、高いカスタム性の新BTOブランド「arkhive」始動
- 13. ソースネクストのAI筆談機「タブレットmimi」とAIボイスレコーダー「AutoMemo」を写真と動画で紹介！ポケトークの技術を活用【レポート】
- 14. 全国のドコモショップにてLINEやFacebook、メルカリなどの初期設定・移行を1アプリ1650円で行う「アプリ設定サポート」を12月1日より提供
- 15. ノートンライフロックが個人情報流出モニタリング・被害時電話サポート対応の「ノートン ID アドバイザー Powered by LifeLock」を11月26日に発売【レポート】
- 16. 年初早々発生したSlackの大規模障害は「仕事始め」が原因だった
- 17. ドコモの翻訳アプリ「はなして翻訳」で新型コロナウイルス感染症の定型文を試す！ 無償提供で個人利用も可能
- 18. MS Edge M1Macにネイティブ対応
- 19. Instagramが削除された写真を簡単に復活できる「Recently Deleted」機能をスタート
- 20. 四足歩行ロボット「Spot」の腕パーツ販売開始、遠隔操作機能やエンタープライズ版も登場
- 1. 田中希実 まさかの予選敗退
- 2. 元日本代表 不倫&性的動画送信か
- 3. 男子100m まさかの日本勢全滅
- 4. ライルズの「かめはめ波」大歓声
- 5. 要注意? 阪神戦士で戦力外候補は
- 6. ド軍から名前消えた…一斉に速報
- 7. 大谷夫妻を襲う思いがけない試練
- 8. 人生で1番きつい 世界陸上に悲鳴
- 9. 前田大然の「移籍破断」に見解
- 10. ケニア失格の原因に「可哀想」
- 11. 痙攣で搬送...競歩・川野が回復
- 12. “国立の悪夢”再び サニブラウンが、桐生が、守が…男子１００ｍ日本勢がまさかの予選で全滅 東京五輪に続き…世界陸上では１０年ぶり屈辱 サニブラウン「帳尻合わせでは世界で戦えない」
- 13. 豪代表選手 JR駅の光景に仰天
- 14. 巨人の展開に「見てられない」
- 15. 大宮vs長崎 スタメン発表
- 16. まさかの敗北…高橋藍は動揺
- 17. 世界陸上でトラブル 2選手が転倒
- 18. メッツ大失速「恥ずべき」の声
- 19. 女子１万Ｍ 広中璃梨佳が６位！日本勢初の２大会連続入賞の快挙「声援の力も借りながら粘ることができた」 ラストスパートで２人抜き、国立に大歓声
- 20. 六本木でビーチバレー、浅尾美和「チャンス大きく、スゴク嬉しい」
- 1. 通夜に偽物参列 ATSUSHI怒り吐露
- 2. アメトーーク「粋な計らい」話題
- 3. TENGAに転職「殺す」と親大反対
- 4. ワタナベ所属の女性芸人 引退へ
- 5. 「隣が森香澄っぽい」非常識行動
- 6. 「裸にダウン」みな実のエピ物議
- 7. 世界陸上 織田裕二の発言を訂正
- 8. ヒコロヒーが見た酒池肉林の会
- 9. フジから「屈辱」女子アナが回顧
- 10. 食べずに退店 伊集院光に共感も
- 1. 藤真利子 92歳母を看取った瞬間
- 2. XLARGEのバックパック Amazonで
- 3. スーパーのレジ打ち 心ない言葉
- 4. 秋を先取り しまむらアイテム
- 5. 小嶋陽菜 衝撃を受けた200円の飴
- 6. 4年半もレス きっかけは妻の一言
- 7. セリアにナカムラくんグッズ
- 8. 【au】アンドロイドで「なりすましメール規制」を設定したら、「指定受信リスト」も設定しよう
- 9. 今更聞けない！つけまの正しい付け方
- 10. ハイジの“白パン”が食べられる!?ワールド・ブレックファスト・オールデイの5月・6月はスイスの朝ごはん
- 11. ササッと完成！ストローで作る「リボン箸置き」はキュート＆便利アイテム♪
- 12. 刈り上げ女子の色っぽさに夢中♡ハンサムショートが今キテる！
- 13. 宇垣美里さんが教える♡ きちんと好印象な通勤コーデはシルエットが大事なんです！
- 14. ふわふわ可愛い♡くまさんのシャープペンシル
- 15. 耳の部分だけ マスクの再利用法
- 16. 2週間マネするだけで痩せる！20kgの減量に成功した管理栄養士考案57レシピを初公開
- 17. ＜10名様にプレゼント＞泡立たない洗顔でつるんとなめらかなお肌へ！クレージュ「マッサージジェルウォッシュ」をレビュー
- 18. YSL《ルージュ ピュールクチュール ヴェルニ ウォーターステイン》待望の新2色が登場！
- 19. 広瀬すずが俳句とラップに挑戦！『あんのリリック-桜木杏、俳句はじめてみました- 』がWOWOWプライムで放映決定
- 20. セブン✕東京ばな奈✕ポケモン発売♡「ポケモン東京ばな奈トウキョウステーション」もオープン