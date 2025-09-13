９月１３日の中山、阪神競馬が終了した。各競馬場での出来事は以下の通り。中山出来事▼競走除外▽８Ｒ＝ブラックトルネード（右前肢ハ行）▼競走中止▽６Ｒ＝キョンチャン（５５キロ江田照）転倒、人馬とも異常なし阪神出来事▼制裁▽５Ｒ＝タワワ（５５キロ小崎）斜行、小崎騎手は９月２７日から１０月１２日まで１６日間騎乗停止。