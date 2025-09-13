◆世界陸上第１日（１３日、国立競技場）女子走り幅跳び予選で、日本記録保持者の秦澄美鈴（はた・すみれ、住友電工）は、３回目に６メートル４５を記録したが、上位１２人に入れず、日本勢の２４年ぶりの決勝進出には届かなかった。２３年アジア選手権で１７年ぶりに日本記録を更新した２９歳は、３大会連続３回目の出場だった。１回目からホームの大きな手拍子のエールを受け、持ち前の伸びやかな跳躍を見せたが、目標の決