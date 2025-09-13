声優の大橋彩香（31）が13日、自身のインスタグラムを更新。この日、31歳の誕生日を迎えたことに感謝を伝えるとともに、自身の赤ちゃんショットを投稿した。大橋は「本日、31歳の誕生日を迎えました！！」と誕生日を報告しつつ、赤ちゃんだった時のショットを投稿。「たくさんのお祝いに加えて、お手紙やプレゼントまで本当にありがとうございます」と感謝を伝え「皆さまのお気持ちがとても嬉しくて、幸せいっぱいです」などと