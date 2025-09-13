気象台は、午後7時54分に、大雨警報（土砂災害、浸水害）を北斗市に発表しました。また洪水警報を函館市、北斗市、七飯町、八雲町八雲、八雲町熊石、上ノ国町、今金町、せたな町に発表しました。【警報エリアを確認】【大雨警報】北海道・北斗市に発表 13日19:54時点渡島地方では、13日夜遅くから14日明け方まで土砂災害に警戒してください。渡島、檜山地方では、14日未明まで低い土地の浸水に、14日明け方まで河川の増水に警戒し