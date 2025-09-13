モデル、タレント、麻雀プロなどマルチに活躍する“役満ボディー”こと岡田紗佳（31）が13日、東京・神宮球場で、「ローソンDAY」と銘打たれたヤクルト−DeNA戦の始球式を務めた。6月以来2度目の大役となった。「次回があれば」と聞かれ、「前回も聞かれて、『次こそノーバンで』と言った」と振り返りつつ「まさかこんな短期間に来ると思っていなくて…」と苦笑いした。「なんか変えたい。もっと足を上げるとか。今より柔軟性を高