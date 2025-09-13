７日のＮＨＫ大河ドラマべらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜」は、第３４話「ありがた山とかたじけ茄子」が放送された。田沼意次（渡辺謙）の失脚により、側近達が次々と粛正されていく。土山宗次郎（柳俊太郎）は公金横領の罪で斬首。白装束姿の最期に合わせ、ナレーションで「妾誰袖は押込の刑」と説明された。すでにクランクアップ報告されている誰袖（福原遥）だが、さらりと怖い情報が差し込まれ、ネットも悲鳴。Ｘでは「誰