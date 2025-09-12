【その他の画像・動画等を元記事で観る】アニメ・映画・舞台・ドラマなど様々なフィールドで活躍する声優・俳優・歌手の宮野真守が、約3年ぶりとなる8thアルバムを11月19日にリリース、そのタイトル『FACE』とジャケット写真が公開された。これまでも役者として培った表現力で様々な思いを音楽に昇華してきた宮野真守。今回のアルバム「FACE」にはその変幻自在で多面的な魅力が凝縮されており、タイトルとあわせて公開されたジャケ