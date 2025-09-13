MAISONdesが、2025年10月11日(土)24:00〜より放送開始予定のTVアニメ『グノーシア』のオープニングテーマを務めることが決定した。オープニングテーマとなる楽曲は 「化けの皮 feat. こぼ・かなえる, 重音テト, Giga & TeddyLoid」。この発表が行われたのは、9月13日に開催された＜Aniplex Online Fest 2025＞内の『グノーシア』パートにて。今回MAISONdesに”入居”する住人は、作曲編曲で国内外で熱狂的な支持を誇る Giga &a