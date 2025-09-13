双子を妊娠中のタレント・中川翔子が、最新ショットを公開した。１３日にインスタグラムで「今日から３５週に突入しました！」と書き始め、大きなお腹をかかえた様子をアップ。「これで予定の産院で産める、、！良かった！双子えらいぞ！昨日から次男？の頭の場所が外から触ってわかるから面白い。出たいよね。でも予定帝王切開日までもう少し頑張ろうお互いに。もう身体が限界で横たわってても腰が痛い。指が痛いし重たくて