魔王軍はホワイト企業【漫画】本編を読む「やりがい搾取」や「ブラック企業」という言葉も世間に定着しつつある昨今。労働環境の改善は多くの企業の課題となっているが、4コマ漫画『魔王軍はホワイト企業』（スガラジカル/主婦の友社）で描かれる魔王軍の職場は、誰もが羨むほどの就業環境と福利厚生が整っている。そんな脱力系お仕事コメディの最新刊となる第2巻と第3巻が、2025年8月29日に同時発売された。 残業はなく完全週休