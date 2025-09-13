YouTubeチャンネルで公開された「【片づけのコツ】これだけは知っておいてほしい『収納の極意』～あなたの暮らしを楽にする失敗しない収納技や便利グッズの活かし方」にて、片づけライフコーチのパンダみゆき氏が、収納技や便利グッズの選び方について独自の視点から語った。 みゆき氏は冒頭、「片付けに収納技はいらない」という刺激的なテーマで視聴者へ語りかけ、「収納技が全くいらないということではな