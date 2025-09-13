ランチの支払いやイベントの集金などで、ママ友とお金のトラブルを抱えたことはありませんか？アプリ「ママリ」にも、ママ友がランチのときに立て替えたお金を返してくれないという投稿がありました。ある日、ママ友と気晴らしにランチへ行った投稿者さん。支払いをしようとしたところ、ママ友がお金を持っていなかったそうです。2回目のランチでも似たようなことがあり、困っています。 ママ友がランチにお金を持ってこない