½©±«Á°Àþ¤äÄãµ¤°µ¤Î±Æ¶Á¤Ç¡¢ËÌ³¤Æ»¤ä¶å½£ËÌÉô¤Ç¤ÏÀþ¾õ¹ß¿åÂÓ¤¬È¯À¸¤¹¤ë¤ª¤½¤ì¤¬¤¢¤ê¡¢Âç±«ºÒ³²¤Ë¸·½Å¤Ê·Ù²ü¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£½©±«Á°Àþ¾å¤ÎÄãµ¤°µ¤¬È¯Ã£¤·¤Ê¤¬¤éËÌ³¤Æ»ÉÕ¶á¤òÄÌ²á¤¹¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£ËÌ³¤Æ»¤Ë¤Ï³èÈ¯¤Ê±«±À¤¬Î®¤ì¹þ¤ß¡¢Èó¾ï¤Ë·ã¤·¤¤±«¤Î¹ß¤ë½ê¤¬¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤Þ¤¿¡¢ÅìËÌ¤äËÌÎ¦¡¢¶å½£ËÌÉô¤Ê¤É¡¢ÆüËÜ³¤Â¦¤Ç¤âÈó¾ï¤Ë·ã¤·¤¤±«¤Î¹ß¤ë½ê¤¬¤¢¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£14ÆüÍ¼Êý¤Þ¤Ç¤ÎÍ½ÁÛ±«ÎÌ¤Ï¡¢ËÌ³¤Æ»¤È¶å½£ËÌÉô¤Ç180¥ß¥ê¡¢ÅìËÌ¤Ç150¥ß¥ê¡¢ËÌÎ¦