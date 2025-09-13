◇陸上世界選手権(13日〜21日、東京・国立競技場)大会初日の13日、男子3000メートル障害予選では、1組目に登場した三浦龍司選手(SUBARU)が組3着で決勝進出を決めました。予選は3組まで行われ、各組5着までが15日の決勝に進出する中、スローペースのレースで2周目以降上位につけ、8分30秒43の3着で悠々と決勝進出を決めます。それでも予選突破には、「一番の鬼門を突破できて、そこはホッとしています」と本音をこぼしました。最初