声優・田中ちえ美さんが10月6日に発売する2nd写真集のタイトルが『田中ちえ美写真集 reveal』（撮影：桑島智輝、税込み3850円、発行：イマジカインフォス、発売：主婦の友社）に決定し、3種類の表紙と新たな先行カットが公開されました。【写真】つるん陶器肌の田中ちえ美さんrevealには、「明らかにする」「今まで隠されていたものを見せる」という意味があり、彼女がこれまで見せてこなかった大人の女性としての「美しさ」「強さ