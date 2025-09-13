奇抜なメイクでスタイル抜群な姿NHK連続テレビ小説に出演した女優の衝撃的な?激変?ショットに注目が集まっている。「絶対また暴れ回るからな。それまで待ってろ」とＸに書き込み、奇抜な姿を披露したのは来栖梨紗(32)。黒で統一されたコーデや髪の毛をひとつにまとめている、クールな姿が印象的となっている。来栖は5日に開催されたプロレスイベント「ドキッ！女だらけのSUGAMOプロレス」に「エッフェル塔羅ナツコ」の名前でデ