女子ソフトボールＪＤリーグの第１１節高崎ラウンドが、高崎市の宇津木スタジアムで１３日から始まりました。 １２日に予定された試合が雨の影響で１５日に延期となり、１３日が初日となった高崎ラウンド。８チーム中ここまでリーグ７位の太陽誘電ソルフィーユは５、位のデンソーブライトペガサスと対戦しました。 初回にホームランを浴び１点を追いかける太陽誘電はその裏、１番・小