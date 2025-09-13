◆陸上世界選手権（13日、東京・国立競技場）13日に開幕した陸上の世界選手権東京大会で、男子35キロ競歩の勝木隼人（自衛隊）＝福岡県大野城市出身＝が自身初の銅メダルに輝いた。2021年の東京五輪では30位と失意に終わった34歳が、屈辱をばねに引退危機も乗り越えて果たした4年越しの雪辱だった。序盤から積極的な攻めのレースを展開。だからこそ「本当は優勝したかった」と本音も吐露するが、歓喜のゴールにたどり着く