Ê¡²¬Ï»Âç³ØÌîµå¤Î½©µ¨¥ê¡¼¥°Àï¡ÊÀ¾ÆüËÜ¿·Ê¹¼Ò¸å±ç¡Ë¤Ï13Æü¡¢Ê¡²¬»Ô¤ÎÊ¡¹©ÂçÌîµå¾ì¤ÇÂè2½µÂè1Æü¤Î3»î¹ç¤¬¤¢¤ê¡¢¶å¶¦Âç¤Ï¶å¹©Âç¤ò5¡½0¤Ç²¼¤·¡¢³«Ëë3Ï¢¾¡¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£¶å»ºÂç¤Ï7¡½0¤Î8²ó¥³¡¼¥ë¥É¤ÇÊ¡¶µÂç¤Ë²÷¾¡¤·¡¢Æ±¤¸¤¯³«Ëë3Ï¢¾¡¡£Æü·ÐÂç¤ÏÊ¡¹©Âç¤ò3¡½1¤ÇÇË¤ê¡¢º£µ¨½é¾¡Íø¤òµó¤²¤¿¡£