＜ソニー 日本女子プロ選手権3日目◇13日◇大洗ゴルフ倶楽部（茨城県）◇6840ヤード・パー72＞青木瀬令奈が首位と3打差のトータル7アンダー・4位で最終日へ向かう。「70」「71」「68」と連日のアンダーパーで、フィールドでは青木と金澤志奈の2人だけ。5バーディ・1ボギーの好プレーだった3日目を振り返ると、「うーん…。全体がどうだったか分からなくなるくらい、最後まで必死にやっていました」。疲れ切った表情の中にも、充