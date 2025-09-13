＜ソニー 日本女子プロ選手権3日目◇13日◇大洗ゴルフ倶楽部（茨城県）◇6840ヤード・パー72＞6月の「ヨネックスレディス」でツアー初優勝を挙げた高野愛姫（たかの・あいひ）は、それ以降、予選落ち5回。最高位は「明治安田レディス」の27位と苦しんでいた。【写真】初優勝でトヨタの高級車ゲット！「優勝してから自分の中で変わったものは特になかった。『なんでだろう』って思いながらこの試合も始まっちゃった。優勝する前か