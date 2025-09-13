広島市の平和記念公園を訪れた東条英機元首相のひ孫英利さん（左）とトルーマン米元大統領の孫クリフトンさん＝13日午前東条英機元首相のひ孫英利さん（52）と、原爆投下を命じた米国のトルーマン元大統領の孫クリフトンさん（68）が13日、広島市の平和記念公園を訪れた。第2次世界大戦時の政治指導者らの子孫が参加する平和活動プロジェクト「HOPE80」の一環。2人は初めて対面し、原爆慰霊碑の前では固く手をつないだ。英利さ