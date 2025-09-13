日韓で同時配信中のドラマ「コンフィデンスマンＫＲ」で主演を務め話題沸騰中のパク・ミニョンが、約１年ぶりとなる日本ファンミーティング「２０２５ＰＡＲＫＭＩＮＹＯＵＮＧＪＡＰＡＮＦＡＮＭＥＥＴＩＮＧ［Ｏｈ！ＭＹＱＵＥＥＮ−１ｓｔＡｎｎｉｖｅｒｓａｒｙｗｉｔｈＢｅａｎｓ−］」を、１１月に東京と神戸で開催すると発表した。同公演は、日本ファンクラブ「ＪａｐａｎＢｅａｎｓ」発足１周