新米がスーパーなどの店頭に並び始めた一方で、価格は高値の傾向で消費者のコメ離れも懸念される。適正な価格の落としどころはどこになるのか…スーパーで買い物客などを取材した。 ■「去年より価格上がるのでは」 今年の県産米の作柄や販売戦略について話し合う新潟米懇談会。参加したコメの卸売り業者は「私どもとしては、消費者がこの価格にしっかりとついてきてくれるのか若干心配な面がある」と