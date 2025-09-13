ノアのシングルリーグ戦「Ｎ−１ＶＩＣＴＯＲＹ」Ｂブロック公式戦（１３日、広島産業会館）で、丸藤正道（４５）がジャック・モリス（３１）に敗れ、リーグ戦初黒星。モリスは無敗で首位独走の勝ち点８となった。無敗同士の激突は、序盤からし烈な争いとなった。そんな中、丸藤は場外戦で強烈なチョップを胸板に叩き込んでペースをつかみにかかる。だが、リングに戻るとモリスからも反撃され、激しい打撃の攻防で観客を沸か