陸上の世界選手権初日（１３日、東京・国立競技場）、男子３０００メートル障害予選が行われ、三浦龍司（２３＝ＳＵＢＡＲＵ）が１組３位で１５日の決勝に進出した。各組５位以内が決勝に進む中、スローな流れに対応して順当に勝ち上がった。三浦は「中盤から積極的に行くことができて、いい揺さぶりをかけられたと思う」と振り返った。かねて予選の方が緊張すると話していたことには「やっぱり予選が一番緊張するので、このド