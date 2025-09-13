新戦力が躍動だ。カーリングの２０２６年ミラノ・コルティナ五輪最終予選日本候補決定戦３日目（１３日、北海道・稚内市みどりスポーツパーク）の決勝第１戦は、ＳＣ軽井沢クラブがフォルティウスに１１―３で大勝。五輪切符を懸けた世界最終予選（１２月、カナダ）の出場に王手を懸けた。今大会にはスキップ・上野美優、サード・上野結生とともに２２年世界ジュニア選手権優勝に貢献した三浦由唯菜を緊急補強。リザーブ登録だ