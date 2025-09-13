元日本テレビ記者で政治ジャーナリストの青山和弘氏が１３日、ＡＢＣテレビ「教えて！ニュースライブ正義のミカタ」に出演。自民党総裁選（２２日告示、１０月４日投開票）の現在の情勢について見解を示した。総裁選を巡っては１２日、小泉進次郎氏が出馬する意向を固めたと報じられた。これにより、高市早苗氏、林芳正氏、小林鷹之氏、茂木敏充氏の５人が争う構図が有力となった。青山氏は「前回総裁選で２位だった高市さ