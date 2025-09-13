製品がどこの国で製造されたかを表す「メイドイン⚪︎⚪︎」という表記。服のタグなんかを見て「ああ、これは日本製か」と確認し、「どこそこで作られたもんが日本にきてるんやなあ」なんて感じたり、「やっぱりこの商品は⚪︎⚪︎製のやつが良いで」と目安にしたりしますよね。じつは先日、かなり古い時代の製品の「レッテル」（製品のなかに入っている紙の札）を手にしたのです