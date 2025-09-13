カサ増ししたい時は、キャベツの出番！ 目の前にほんの少しだけ肉はあるけど、肉そのものの量が足りない。そんな時は、野菜をたっぷり加えると、おかずのボリュームも自然にアップします。特にキャベツを合わせれば、色合いもボリューム感もバッチリ。肉の部位などを変えると、飽きることなく肉とキャベツのおいしさを堪能できますよ！ オススメのキャベツの肉おかずレシピ【豚バラ肉】千切りキャベツでコロコロボールに【ひき肉