◆ラグザスｐｒｅｓｅｎｔｓ第３２回ＷＢＳＣＵ―１８野球ワールドカップ▽スーパーラウンド米国７―０プエルトリコ（１３日・沖縄セルラー那覇）米国はプエルトリコに快勝。試合後のエクスタイン監督は、１４日に行われる日本との決勝に「ジャパンとの決勝になるだろうと思ってその準備をしてきた」と闘志をたぎらせた。１１日の日本とのスーパーラウンド初戦では、延長８回タイブレークの末、２−６で敗れた。この回