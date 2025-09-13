¥¢¥¤¥ë¥é¥ó¥É¶¥ÇÏ¤òÅý³ç¤¹¤ë¥Û¡¼¥¹¥ì¡¼¥·¥ó¥°¥¢¥¤¥ë¥é¥ó¥É¤Ï13Æü¡¢°¦¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥óS¡ÊG1¡¢¼Ç2000¥á¡¼¥È¥ë¡¢13Æü17»þ30Ê¬È¯Áö¡áÆüËÜ»þ´Ö25»þ30Ê¬¡Ë¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¥ì¥Ñ¡¼¥º¥¿¥¦¥ó¶¥ÇÏ¾ì¤Î¼Ç¤ÎÇÏ¾ì¾õÂÖ¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¸áÁ°8»þ5Ê¬¡ÊÆüËÜ»þ´Ö16»þ5Ê¬¡Ë¤Î»þÅÀ¤Ç9ÃÊ³¬¤¢¤ëÇÏ¾ìÉ½µ­¤ÎºÇ¤â´¥¤¤¤¿¾õÂÖ¤«¤é5ÈÖÌÜ¤Î¥¤¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¡ÊJRAÉ½µ­¡á¤ä¤ä½Å¡Ë¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Á°Æü¤ÎÈ¯É½¤Ç¤ÏÆ±7ÈÖÌÜ¤Î¥½¥Õ¥È¡¢¾ì½ê¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤ÏÆ±6ÈÖÌÜ¤Î¥¤¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥È¥¥¥½