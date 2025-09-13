記者会見する北海道寿都町議の大串伸吾氏＝13日午後、寿都町原発の高レベル放射性廃棄物（核のごみ）の最終処分場選定を巡り、第1段階の文献調査が行われた北海道寿都町で、10月28日の町長選に立候補を表明した大串伸吾町議（41）が13日、記者会見を開き、第2段階の概要調査に反対する立場で選挙戦に臨むと明らかにした。現職片岡春雄町長（76）も7選を目指して出馬予定で、推進派と反対派の選挙戦となる。町では概要調査に進