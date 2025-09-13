10月7日よりカンテレ・フジテレビ系が放送がスタートする、齊藤京子と水野美紀がW主演を務める火ドラ★イレブン『娘の命を奪ったヤツを殺すのは罪ですか？』の追加キャストとして、新川優愛、香音、小林きな子、峯岸みなみ、竹財輝之助の出演が発表された。 参考：齊藤京子と水野美紀が“同一人物”に『娘の命を奪ったヤツを殺すのは罪ですか？』でW主演 あしだかおるとアオイセイによる同名電子コミックをドラマ化