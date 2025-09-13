（ニューヨーク中央社）台湾の複数の民間団体は12日、米ニューヨークの国連本部前で記者会見を開き、世界各国に対し、台湾の国連参加への支持を呼びかけた。国連本部では9日から第80回総会が開かれており、23日から29日には各国首脳らによる一般討論演説が行われる。台湾の国連参加への支持を呼びかけたのは、台湾連合国協進会（台湾国連協進会）、守護台湾自由（キープ台湾フリー）、アジア太平洋自由婦女協会のメンバーら。2019