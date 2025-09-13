2025年9月12日、台湾メディア・中時新聞網は、8月の台湾の輸出額が韓国を上回ったと報じた。記事は、台湾財政部のデータによると、台湾の8月の輸出額は前年同月比34．1％増の584億9000万ドルに達し、単月での過去最高を記録すると同時に、韓国の584億ドル（同1．3％増）を上回ったと紹介。特に半導体輸出は同37．4％増、電子部品は同34．6％増となったほか、台湾の対米輸出が同65．2％増の196億ドル（約2兆9000億円）に達して過去