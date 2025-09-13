◇プロ野球セ・リーグ巨人ー阪神（13日、東京ドーム）今季最後の伝統の一戦で始球式を務めたのは、俳優の桜田ひよりさん。キレイに振りかぶってから、見事なフォームでボールを放るも、ボールはキャッチャーの左に大きくそれていきました。それでもドーム内の野球ファンからは大きな歓声が送られ、桜田さんは笑顔でマウンドを降りました。「緊張しすぎて足が震えていましたが、スタンドから大きな歓声が聞こえてきてうれしかった