テレビ朝日では、『SM ENTERTAINMENT 大集結SP M:ZINE特別編』を13日(24:30〜25:00)に放送。MCを務めるMrs. GREEN APPLEの若井滉斗とお笑いコンビ・相席スタートの山添寛にインタビューを行い、収録を終えた感想や見どころについて聞いた。『M:ZINE』(C)テレビ朝日同番組は、“音楽”MAGAZINEを作るべく、毎月1組ピックアップアーティストを招き、アーティストの魅力を引き出していく音楽バラエティ。6日・13日は、特別編として