¡ÖÂç±²Âç¾Þ¡¦£Ç£±¡×¡Ê£±£³Æü¡¢ÌÄÌç¡ËÃÏ¸µ¤ÎÎÓÈþ·û¡Ê£µ£°¡Ë¡áÆÁÅç¡¦£·£µ´ü¡¦£Á£±¡á¤¬½éÆüÍ£°ì¤ÎÏ¢¾¡¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¤¿¡£½éÆü£µ£Ò¤Ï¥¤¥ó¤«¤é·ä¤òÍ¿¤¨¤ºÆ¨¤²¤Æ¡¢¸åÈ¾£±£±£Ò¤Ï£±¼þ£²£Í¤ÇÀè¹Ô¤¹¤ëÃæÂ¼Æü¸þ¡Ê¹áÀî¡Ë¤òº¹¤·¤Æ¤È¤é¤¨¤Æ¤ÎµÕÅ¾¤Ç¾¡Íø¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¡£Á°É¾È½¤Î¹â¤«¤Ã¤¿£µ£¹¹æµ¡¤Ë¡Ö½ÐÂ­¤¬¤¹¤´¤¤¡£³Ý¤«¤ê¤â¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢¼ÂÀïÂ­¤¬¤¤¤¤¡£ËÍ¤¬¸«¤Æ¤­¤¿Ãæ¤Ç¤â¤¤¤¤¥¨¥ó¥¸¥ó¤Ç¤¹¡×¤È¡¢ÁêËÀ¤ÎÎÏ¤ò¾Î»¿¤¹¤ë¡£µ¡ÎÏ¤ÎÎÉ¤µ¤òÀ¸¤«¤·¤Æ