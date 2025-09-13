俳優の本田響矢が6日、さいたまスーパーアリーナで開催された「第41回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2025 AUTUMN/WINTER」(TGC)に出演した。本田響矢4月期のフジテレビ系ドラマ『波うららかに、めおと日和』で主人公の夫・江端瀧昌を演じ注目を集めた本田。この日は、「TGC SPECIAL COLLECTION 2」のステージに、ワイドなパンツに、シャツ、ジャケット、ロングコートを合わせたコーディネートで登場し、歓声が沸き起こる中、