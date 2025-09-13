KARA¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼Han Seung Yeon¡Ê¥Ï¥ó¡¦¥¹¥ó¥è¥ó¡á37¡Ë¤¬13Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¡¢ÆüËÜ¤Ç¤Î1st EP¡ÖI¡¦Îø¡×È¯Çäµ­Ç°¥·¥ç¡¼¥±¡¼¥¹¤ò³«ºÅ¤·¤¿¡£¼ýÏ¿¶Ê¡Ö½éÎø¡×¡Ö¥Õ¥æ¥¶¥¯¥é¡×¤Ê¤É3¶Ê¤ò²Î¾§¡£¡Ö1¿Í¤ÇºÇ½é¤«¤éºÇ¸å¤Þ¤Ç²Î¤¦¤Î¤Ïº£¤Ç¤â´·¤ì¤Ê¤¤¤«¤é¶ÛÄ¥¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤·¤Ä¤Ä¡¢¡Öº£²ó¤ÏÎø¤½¤Î¤â¤Î¤¬¥³¥ó¥»¥×¥È¡£¤¤¤í¤ó¤Ê°¦¤ò¹þ¤á¤¿ºîÉÊ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢³§¤µ¤ó¤Î¿´¤Ë¤â°¦¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ë´ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£À©ºî¤ÎÃæ¤ÇÂçÊÑ¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤ò