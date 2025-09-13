元HKT48で女優の田中美久が13日、自身のインスタグラムを更新。10月スタートの新ドラマ『良いこと悪いこと』（日本テレビ系）への出演を告知するとともに、人生初となるピンク髪に挑戦したことを報告し、ファンの注目を集めている。【写真】田中美久、大胆グラビアドラマへの出演を明かした田中は「今回、人生初のピンクヘアに挑戦してます鏡見るたびにちょっと新鮮で、自分じゃないみたいだけど不思議とお気に入り」とコメ