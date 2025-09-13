９月１４日に行われる中山競馬の平場レースから３頭をピックアップ。どの陣営も手応えを持って臨み、好走は十分にある。３Ｒダートに条件を替えセイウンマナウスが巻き返す。芝７ハロンの初戦は好発から２番手につけたが、序盤から力みが強く最後の伸びを欠いた。吉田豊は「スピードは足りている」と速力を評価。２戦目の上積みに加え、１ハロン短縮は追い風になる。５Ｒダンシングアウェイの最終追い切りは美浦・Ｗコースを