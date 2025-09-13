宝塚歌劇宙組の新トップスター・桜木（さくらぎ）みなとの大劇場お披露目公演「ＰＲＩＮＣＥＯＦＬＥＧＥＮＤ」「ＢＡＹＳＩＤＥＳＴＡＲ」が１３日、宝塚大劇場で開幕した。「ＰＲＩＮＣＥ―」はＬＤＨと宝塚歌劇のコラボレーション第２弾。２０１９年のドラマと映画版で主人公・朱雀奏を演じた６人組ダンス＆ボーカルグループ「ＧＥＮＥＲＡＴＩＯＮＳ」の片寄涼太が初日公演を観劇した。宝塚は東京で２度観劇経験があ