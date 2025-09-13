◆イースタン・リーグ巨人２―３ＤｅＮＡ（１３日・Ｇタウン）巨人がＤｅＮＡに敗戦し、連勝が１１で止まった。初回、フリアン・ティマ外野手の中前適時打で幸先良く先取点を奪ったが、先発の育成２年目・園田純規投手が２回１死一塁で井上絢登内野手に左翼線に落ちる適時二塁打を浴び同点。４回にも自らの暴投で追加点を与えた。６月１４日のイースタン・ヤクルト戦（戸田）で公式戦デビュー以来、無傷の８連勝と首位を走る