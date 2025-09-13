俳優・齊藤京子と水野美紀が“同一人物”役でW主演する、カンテレ・フジテレビ系火ドラ★イレブン『娘の命を奪ったヤツを殺すのは罪ですか？』（10月7日スタート、毎週火曜後11：00）の追加キャストが13日、発表された。新川優愛、香音、小林きな子、峯岸みなみ、竹財輝之助の出演が決まった。【動画】水野美紀の顔→齊藤京子の顔に…“狂気”の映像同作は、幼稚園のママ友いじめが原因で娘を亡くした55歳の母・篠原玲子（水