北京市内のアップルストアに掲げられたロゴマーク＝4月（共同）【北京共同】米アップルが中国で新機種スマートフォン「iPhone（アイフォーン）エア」の発売を当面延期することが13日、分かった。契約者情報を記録する「SIMカード」をデジタル化した機種に対する認可待ちが理由とみられる。中国メディアが伝えた。中国市場でアイフォーンの苦戦が続く中、手痛い出遅れとなる。エアは本体の厚さが5.6ミリと歴代アイフォーンの中