◆東京六大学野球春季リーグ戦第１週第１日▽早大６―３東大（１３日・神宮）東大は、元ロッテ投手・渡辺俊介氏（４９）を父に持つサブマリン・渡辺向輝投手（４年＝海城）が早大との開幕戦に先発。今秋ドラフト候補に挙がる早大・伊藤樹投手（４年＝仙台育英）と互角の投げ合いを演じた。しかし、３―３で迎えた８回裏２死二塁から早大の７番・石郷岡大成右翼手（４年＝早実）に勝ち越しの三塁打を許すと、続く吉田瑞樹捕手（４