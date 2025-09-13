ＤｅＮＡ・藤浪晋太郎投手が１４日の巨人戦（横浜）に先発する。阪神時代の２２年９月３日以来となる約３年ぶりの巨人戦へ向けて、１３日は神宮外苑軟式野球場で距離３０メートルほどの強めのキャッチボール、ダッシュなどで調整。「前日の感触としては前回よりはいいです」と日本復帰後３試合目の登板となった７日のヤクルト戦よりも上向いていると強調した。巨人との２位争いについての思いについては「特にないですね。も